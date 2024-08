A delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos de Paris será composta por 279 atletas. No total, 116 são mulheres. Uma embarcou de Caxias do Sul na terça-feira (13). Maria Eduarda Machado Stumpf começou a viver o seu sonho. Acompanhada da família, a jovem embarcou para São Paulo, onde está no Centro Paralímpico.