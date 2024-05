Maria Eduarda Stumpf, representante de Caxias do Sul, voltará do Pan-Americano de Parataekwondo, no Rio de Janeiro, com uma medalha de ouro na bagagem. A paratleta da ACTKD/UCS venceu a disputa no taekwondo, na categoria até 52kg. Na final, ela derrotou Cristhiane Nascimento para ficar com o primeiro lugar.