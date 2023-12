Após conquistar a medalha de ouro nos Jogos Parapan-Americanos do Chile, em novembro, a taekwondista Maria Eduarda Machado Stumpf, da ACTKD/UCS, de Caxias do Sul, garantiu mais um grande resultado nesta sexta-feira (1). Ela voltou a subir ao posto mais alto do pódio, desta vez na etapa final do Grand Prix, disputada em Manchester, na Inglaterra.