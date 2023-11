Mais uma representante de Caxias do Sul voltará dos Jogos Parapan-Americanos com uma medalha de ouro na bagagem. Depois da conquista de Marcelo Casanova, no judô, nesta quinta-feira (23) foi a vez da paratleta Maria Eduarda Machado Stumpf, da ACTKD/UCS, vencer a disputa no taekwondo, na classe K44 categoria até 52kg.