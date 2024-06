Oficial Notícia

Maria Eduarda Stumpf é convocada para as Paralimpíadas de Paris

Com apenas 19 anos, atleta da Associação Caxiense de Taekwondo, que é a 3ª colocada do ranking mundial, fará sua estreia na maior competição paralímpica do mundo. No ano passado, a jovem conquistou a medalha de ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago.

25/06/2024 - 16h59min