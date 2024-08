Copa do Brasil Notícia

"A união tem sido o grande diferencial para o nosso time", afirma autor de um dos gols do Juventude no Maracanã

Marcelinho entrou no segundo tempo e fez o segundo do time alviverde na partida de volta das quartas de final no torneio nacional. Ele balançou as redes aos 40 minutos do segundo tempo no Rio de Janeiro

08/08/2024 - 15h16min