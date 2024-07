Sem alcançar a classificação para as quartas de final da Divisão de Acesso, o Esportivo não disputa mais jogos oficiais na atual temporada. A expectativa inicial do torcedor do “Tivo” era conquistar o acesso à primeira divisão do futebol gaúcho, mas a realidade foi outra. A equipe lutou até a última rodada para evitar o rebaixamento à Terceirona em 2025.