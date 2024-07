Sem desespero Notícia

"Temos consciência de tudo que envolve essas duas partidas", projeta goleiro do Caxias sobre duelos em casa

Thiago Coelho avaliou necessidade do Grená pontuar contra adversários diretos na briga contra o rebaixamento. No domingo (28), rival será o lanterna São José, e na quarta-feira (31), time encara o Confiança, que está em 15º lugar. Ambas partidas ocorrem no Centenário

23/07/2024 - 17h55min