Reapresentação grená Notícia

Com duas ausências, Caxias volta aos treinos nesta segunda-feira

Grupo de atletas se reapresentou após a derrota para o Londrina no sábado. Próximo duelo pela Série C do Brasileiro será apenas no domingo (28), diante do São José, no Estádio Centenário

22/07/2024 - 17h51min