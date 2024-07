Mercado grená Notícia

Reforço pra zaga e saídas do elenco: dirigente do Caxias fala sobre novas negociações

Gerente de Futebol João Corrêa atualizou como andam as tratativas do clube para a chegada de mais um jogador para o sistemas defensivo e a possível rescisão com atletas que vem sendo pouco aproveitados na Série C

22/07/2024 - 17h32min