O Juventude teve chances para sair com uma vitória diante do São Paulo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, na noite deste domingo (21). A equipe colocou bola no travessão e ainda teve um gol, de Erick Farias, anulado pelo árbitro de vídeo, que viu um suposto toque no braço de Gabriel Taliari na origem da jogada. Com o 0 a 0, o alviverde segue sem perder como mandante. Estreante na partida, o técnico Jair Ventura analisou o resultado: