Mesmo sem vitórias, o saldo para o Juventude em Brasília é positivo

A vitória longe do Alfredo Jaconi não saiu, mas o Juventude sairá de Brasília fortalecido. Mais uma vez, como já tinha sido diante do Atlético-MG, a equipe, agora sob o comando de Jair Ventura, repetiu muitas das qualidades que a fazem ser uma das surpresas do Brasileirão. Faltou o detalhe da finalização para somar os três pontos.