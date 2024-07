Invicto como mandante Notícia

"O sentimento é de que poderíamos ter conseguido mais", avalia atacante do Juventude sobre jogos em Brasília

Alviverde da Serra encerrou sua estadia pela capital federal com dois empates diante do Atlético-MG e do São Paulo. Direção do Ju vendeu os dois mandos que seriam no Estádio Alfredo Jaconi pelo Brasileirão

21/07/2024 - 21h15min