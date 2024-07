No Jaconi... Notícia

Os bastidores do Juventude sobre o possível interesse do Inter em Roger Machado

Ambiente é de tranquilidade no Estádio Alfredo Jaconi antes da decisão de vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. O suposto desejo colorado pelo treinador alviverde gerou mais críticas da torcida pela falta de ética antes do segundo confronto diante do próprio adversário

12/07/2024 - 15h55min Atualizada em 12/07/2024 - 15h57min