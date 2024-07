Após golear o Grêmio e vencer o Inter, técnico do Juventude afirma: "Todo mundo está olhando a gente"

O torcedor do Juventude espera fechar uma semana perfeita no próximo sábado (13), com uma classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. O time vem de grandes resultados e boas atuações contra a dupla Gre-Nal. Depois de golear o Grêmio por 3 a 0, pelo Brasileirão, os comandados do técnico Roger Machado venceram o Inter pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A vitória, nos acréscimos, veio em pleno Beira-Rio. Para seguir no torneio nacional, o time joga por um empate, sábado (13), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi.