"Essa vantagem para nós ainda não existe", analisa atacante do Juventude 

O Juventude tem a vantagem do empate contra o Inter para o compromisso de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O time do técnico Roger Machado derrotou o colorado por 2 a 1. O gol da vitória saiu nos acréscimos com o volante Oyama. Após a partida, o atacante Erick Farias concedeu entrevista coletiva. O jogador deu assistência para o primeiro gol do alviverde, assinalado por Gilberto. Sobre a vantagem, ele disse que não existe na cabeça do grupo de atletas.