Juventude se reapresenta e elenco treina para jogo contra o São Paulo

Final de semana será sem folga para os jogadores do Juventude. Foco é na partida do próximo meio de semana diante do Tricolor Paulista fora de casa

