O Juventude, de Roger Machado, voltou a empolgar o torcedor no Estádio Alfredo Jaconi. O Verdão meteu um sonoro 3 a 0 no Grêmio, com direito a "olé" da papada e uma vitória com extrema autoridade. O Ju tem cinco vitórias em sete jogos como mandante neste Campeonato Brasileiro e está invicto nos seus domínios.