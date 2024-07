O futebol não tem retrovisor. Com esta frase, o técnico Jair Ventura começou a sua nova caminhada no comando do Juventude. Ele sabe que a campanha de permanência em 2021 ficou no passado e, agora, precisa focar na temporada de 2024 para o clube atingir os seus objetivos. O treinador também chega em sua versão 2.0.