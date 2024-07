A densa neblina que tomou conta de Caxias do Sul na noite desta segunda-feira (8) ocasionou o adiamento do duelo entre Juventude x Fortaleza, na decisão do acesso no Brasileirão Feminino A-2. A partida no Estádio Alfredo Jaconi foi paralisada aos 26 minutos da segunda etapa, quando estava empatada em 2 a 2.