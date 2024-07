A janela de transferências do futebol brasileiro será aberta nesta quarta-feira (10) e o Juventude deve apresentar uma série de novidades ao seu torcedor para a sequência do Brasileirão. Uma delas é um velho conhecido dos jaconeros. O clube encaminhou o retorno do atacante David da Hora. A informação foi inicialmente publicada pelo repórter Roberto Peruzzo, do ge.globo.