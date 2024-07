Copa do Brasil Notícia

Dupla titular do Juventude é dúvida para o confronto diante do Inter

Após vencer o Grêmio por 3 a 0 pelo Brasileirão, Alviverde vai embalado para os dois jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Primeiro duelo será nesta quarta-feira (10), no Beira-Rio. A volta está marcada para o final de semana no Estádio Alfredo Jaconi.

08/07/2024 - 17h03min