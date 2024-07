Volante chega ao Jaconi e Juventude contrata centroavante do Exterior

A janela de transferências do futebol brasileiro reabre na quarta-feira (10) e o Juventude já tem três nomes contratados. Já está em Caxias do Sul o volante Guilherme Castilho. O atleta chega por empréstimo do Ceará até o fim da temporada de 2024. O jogador já defendeu o alviverde em 2021 na Série A. Em 46 jogos naquela temporada, o volante marcou oito gols e deu seis assistências. Depois, o atleta se transferiu para o Atlético-MG, mas não teve muito espaço. Foram apenas nove jogos.