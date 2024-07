13ª rodada Notícia

Com reforços, Caxias se reinventa para voltar a vencer na Série C

Com cinco caras novas no elenco, time grená encara a Aparecidense nesta quarta-feira (17), às 19h, no Estádio Centenário. Duelo é direto pela fuga da zona de rebaixamento

17/07/2024 - 06h30min Atualizada em 17/07/2024 - 06h30min