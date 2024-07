O confronto entre Caxias e Aparecidense é válido pela 13ª rodada da Série C e ocorre na quarta-feira (17), às 19h, no Estádio Centenário. O grená não vence há sete rodadas (com cinco derrotas e dois empates). Na última partida, a equipe de Thiago Gomes levou 4 a 2 do Remo, em Caxias do Sul.