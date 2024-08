Automobilismo Notícia

Caxiense disputa 5ª etapa da Copa Truck em Interlagos

Maicon Roncen vai correr no templo do automobilismo brasileiro no próximo final de semana. Ele ocupa a 13ª colocação no campeonato da classe Super Truck Elite, com 49 pontos

31/07/2024 - 18h23min