Técnico do Juventude valoriza atuação, lamenta resultado e critica arbitragem contra o Palmeiras

O Juventude foi valente e não mudou seu estilo de jogo diante do milionário Palmeiras. Porém, a equipe não conseguiu frear a qualidade individual do adversário na noite deste domingo (23), no Allianz Parque, pelo Brasileirão. A equipe gaúcha saiu perdendo, buscou o empate com gol de Erick Farias, mas viu o time da casa ampliar com gols de Estevão e Mayke para vencer o alviverde da Serra por 3 a 1. Apesar do resultado negativo fora de casa, o técnico Roger Machado enalteceu a atuação da sua equipe.