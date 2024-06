Longe de casa Notícia

Juventude faz bom enfrentamento, mas acaba derrotado pelo Palmeiras

Equipe de Roger Machado viu a qualidade do adversário prevalecer na reta final do confronto e ainda reclamou muito da arbitragem no lance que originou o terceiro gol. Próximo adversário do Ju será o Flamengo, na quarta-feira, em Caxias do Sul

23/06/2024 - 20h33min Atualizada em 23/06/2024 - 20h37min