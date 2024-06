Sem treinador após a demissão de Argel, o Caxias tenta reunir forças para a partida de domingo (30), diante do Floresta, em Fortaleza. O duelo é decisivo, uma vez que, assim como o Grená, os cearenses também lutam pela sobrevivência na Série C 2024. Até que a direção defina o nome do novo técnico, o auxiliar permanente do clube, Roberto Maschio, vai comandar a equipe no confronto que ocorre no estádio Presidente Vargas.