Os motivos para o Juventude vender dois mandos de campo do Brasileirão

A direção do Juventude tomou uma decisão impopular. O clube negocia para jogar duas partidas do Campeonato Brasileiro fora do Estádio Alfredo Jaconi. O alviverde espera a confirmação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para finalizar a transferência dos jogos contra São Paulo e Atlético Mineiro para Brasília, no Estádio Mané Garrincha. O clube não divulga valores, mas o montante ficaria na casa de R$ 2 milhões. Após vencer o Vasco por 2 a 0, na noite de quarta-feira, Fábio Pizzamiglio, explicou o principal motivo para a decisão: