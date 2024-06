O Juventude venceu o Vasco em mais um confronto direto pela Série A do Brasileiro. A equipe teve momentos de dificuldades, principalmente no primeiro tempo, mas soube aproveitar as oportunidades na etapa final e venceu pelo placar de 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Lucas Barbosa e Jean Carlos. Após a partida, o técnico Roger Machado sobre a dificuldade inicial encontrada até fazer os gols.