A primeira vitória do Caxias na Série C 2024 aconteceu depois de muito suor e empenho na tarde de domingo (2), diante do Figueirense, no Estádio Centenário. E como é característica deste duelo, que se intensificou fora de campo em 2001, na disputa judicial pela vaga à Série A, uma nova polêmica ocorreu desta vez após o intervalo da partida. As duas torcidas protagonizaram cenas lamentáveis de briga e invasão da divisória entre elas e o jogo foi interrompido por cinco minutos.