Brasil não tem bom desempenho e classifica apenas um revezamento para o Mundial de Atletismo

Lucas, Matheus, Tiago e Elias, o time brasileiro do 4 x 400 metros.

O Brasil não teve um bom desempenho no 7º Campeonato Mundial de Revezamentos, disputado em Guangzhou, na China. Após não conseguir classificar nenhuma equipe para as finais deste domingo (11), a seleção brasileira disputou quatro repescagens para buscar ao menos vagas para o Campeonato Mundial de Atletismo, que acontecerá em setembro, no Japão.