O Juventude terá retornos importantes para o confronto diante do Vasco, nesta quarta-feira (19), às 20h, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Jadson volta após cumprir suspensão. Preservado diante do Bragantino, o meia Nenê reencontrará o seu ex-clube pela primeira vez. Já o zagueiro Zé Marcos pode ficar à disposição de Roger Machado. Ele esteve fora das duas últimas partidas por um desconforto na coxa direita.