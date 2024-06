Decisão pessoal Notícia

Goleiro anuncia saída do Esportivo dois dias depois de torcedores invadirem vestiário da equipe

Rafael Roballo havia sido a primeira contratação do time de Bento Gonçalves para a disputa da Divisão de Acesso. Ele estava no vestiário após a partida contra o Brasil-Far, quando ocorreram agressões por parte de uma torcida organizada do clube

21/06/2024 - 17h14min