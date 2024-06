Diante do Tombense, Caxias tenta driblar a pressão e reagir na Série C

O torcedor do Caxias esperou quase nove anos para ver o clube entrar em campo novamente em uma Série C do Brasileiro. Isso aconteceu e, em 2024, o Grená voltou a participar da competição, mas não da forma que a torcida imaginava. Após sete jogos, o time de Argel venceu apenas uma partida e está na zona de rebaixamento. Com seis pontos, a equipe precisa reagir e voltar a vencer depois de quatro rodadas.