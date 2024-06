A forte e intensa chuva que acomete a Serra Gaúcha desde o final da tarde de sábado (15) fez com que o duelo entre Esportivo e Glória, pela oitava rodada da Divisão de Acesso, fosse adiado. O jogo estava previsto para iniciar às 15h, de domingo (16), na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Porém, já no início da tarde, o gramado não apresentava qualquer condição para a realização do duelo por conta do acúmulo de água.