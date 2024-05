Após 34 dias sem jogos oficiais, o Juventude voltará a campo no próximo sábado (1º), às 18h30min, diante do Fluminense, no Maracanã. O duelo será válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já anunciou a marcação de três partidas da Série A. Ainda restam quatro jogos sem data, dois pelo Brasileirão e dois pela Copa do Brasil.