O grupo de atletas do Juventude se reapresenta no sábado (4) após o clube suspender as atividades do elenco profissional em razão das fortes chuvas na Serra. Com o adiamento da partida diante do Atlético-GO, que seria na próxima segunda-feira (6), o técnico Roger Machado ganhou um tempo a mais de preparação para enfrentar o Inter, pela Copa do Brasil. O duelo de ida, ocorre no dia 10 de maio, sexta-feira, às 21h, no Estádio Beira-Rio.