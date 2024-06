O Juventude enfrentou a primeira dificuldade de logística para o retorno do Campeonato Brasileiro. O voo que levaria a delegação alviverde de Caxias do Sul para São Paulo, para depois seguir viagem até o Rio de Janeiro, foi cancelado na noite desta terça-feira (28) por conta das condições climáticas na Serra. Com isso, a viagem será tentada novamente nesta quarta-feira.