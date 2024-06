O Juventude já sentiu o primeiro reflexo das intempéries que o Rio Grande do Sul enfrenta. A direção havia planejado iniciar o deslocamento para o Rio de Janeiro ao fim da tarde desta terça-feira (28). Contudo, a delegação não conseguiu embarcar no Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul no horário previsto. O motivo é que o avião que levaria o Juventude não conseguiu pousar devido ao mau tempo.