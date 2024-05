A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve confirmar a remarcação da partida do Juventude contra o Atlético-GO para o próximo dia 5 de junho, uma quarta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi. O jogo é válido pela 5ª rodada do Brasileirão e foi adiado após a chuva que atingiu o Estado. Pela nova tabela divulgada, o time jogará frente ao seu torcedor somente no dia 11 de junho, contra o Vitória, terça-feira, às 19h.