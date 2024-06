O Juventude saiu satisfeito do encontro com Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A reunião dos representantes gaúcho com o mandatário ocorreu na manhã da última segunda-feira, antes do Conselho Técnico da Série A do Brasileiro. Fábio Pizzamiglio esteve ao lado do presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, e dos dirigentes de Grêmio e Inter, Alberto Guerra e Alessandro Barcellos, respectivamente.