Não é só o Juventude e o torcedor jaconero que estão na expectativa do retorno do futebol, após um período sem partidas por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. O volante Luís Oyama não atua desde março, quando sofreu uma lesão no ombro ainda durante o Campeonato Gaúcho. Aos 27 anos, o atleta, que jogava tênis antes do futebol, também quase seguiu na engenharia civil. Além disso, se define como bom em Matemática e, por isso, conta os dias para poder voltar a jogar.