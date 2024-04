O Juventude deve ter somente o zagueiro Danilo Boza fora da grande final do Campeonato Gaúcho. O alviverde encara o Grêmio, no sábado (6), às 16h30min, na Arena, em Porto Alegre. Para ser campeão, o time de Roger Machado precisa de uma vitória simples. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis, pois o primeiro jogo terminou em 0 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi.