O Juventude enfrenta o Grêmio, no sábado (6), às 16h30min, na Arena, em Porto Alegre. E há um impasse sobre o espaço destinado ao torcedor jaconero na decisão do Gauchão 2024. O clube solicitou o mínimo de quatro mil ingressos para a sua torcida. No entanto, a Brigada Militar notificou o Juventude que serão somente dois mil jaconeros na Arena, por questões de segurança.