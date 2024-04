Caxias e Juventude foram denunciados pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) e serão julgados por supostos casos de injúria racial durante o Campeonato Gaúcho. Os dois clubes irão ao tribunal na próxima sexta-feira (5). A 3ª Comissão Disciplinar do TJD irá julgar os dois casos. Ambos foram denunciados no artigo 243-G, §§2º e 3º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).