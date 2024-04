Faltam quatro jogos para encerrar a temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB). E o Caxias do Sul Basquete vive um momento de incertezas. O time do técnico Rodrigo Barbosa deixou a zona de classificação e precisa se recuperar na competição. Nesta quarta-feira (3), às 20h, a equipe da Serra visita o Corinthians, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo.