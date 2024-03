O Caxias do Sul Basquete chegou em sua sétima derrota seguida no NBB 16. Na noite desta segunda-feira (25), não fez frente ao adversário durante toda a partida e perdeu para o Fortaleza por 91 a 69, no Ginásio do Sesi. O resultado coloca em risco a classificação do time aos playoffs. Com a vitória do Botafogo sobre o São Paulo, a equipe caxiense ficou na 17ª colocação.