O departamento de futebol do Caxias deve anunciar em breve novidades ao torcedor. Dois atletas estão em negociações bem adiantadas e devem reforçar o clube para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Um deles é o volante Emerson Souza, de 26 anos, que estava no Concórdia-SC. O outro é um lateral-direito. Um atacante também deve chegar mais adiante para se integrar ao elenco de Argel.